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Новые изображения iPhone 16 Pro подтвердили наличие дополнительной кнопки

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Новое поколение устройства вновь не претерпит значительных изменений в дизайне.

Новые изображения iPhone 16 Pro подтвердили наличие дополнительной кнопки

На опубликованных в Сети чертежах видно, что iPhone 16 Pro сохранит привычный модуль камеры с уже знакомым расположением датчиков.

Однако, будет добавлена новая кнопка для работы с камерой. Напомним, что в прошлом году в линейке iPhone 15 появилась кнопка Action Button. Теперь же, iPhone 16 Pro получит еще одну кнопку, что приведет к наличию пяти физических кнопок на двух гранях устройства.

Новые изображения iPhone 16 Pro подтвердили наличие дополнительной кнопки

Важно отметить, что несмотря на отсутствие изменений в дизайне, слухи и утечки указывают на то, что iPhone 16 Pro и Pro Max все же претерпят значительные изменения в размерах.

Ожидается, что iPhone 16 Pro будет иметь экран диагональю 6,3 дюйма, в то время как предшествующие модели имели 6,1 дюйма. А iPhone 16 Pro Max получит гигантский экран диагональю 6,9 дюйма вместо 6,7 дюйма. Таким образом, это будет первое увеличение размеров с момента выпуска iPhone 12 Pro, которые стали крупнее iPhone 11 Pro.

Габариты iPhone 16 Pro составят 149,6 х 71,4 х 8,4 мм, по сравнению с 146,6 x 70,6 x 8,25 мм у iPhone 15 Pro.

Новые изображения iPhone 16 Pro подтвердили наличие дополнительной кнопки

 

Источник: 91mobiles.

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