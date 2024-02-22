Главная » Новости

Специалисты провели кибератаку с помощью беспроводной зарядки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Недавние исследования выявили уязвимости в системах беспроводной зарядки, которые могут подвергнуться атакам злоумышленников. Эти уязвимости могут привести к манипуляции зарядными устройствами и выполнению различных видов атак.

Исследователи разработали набор атак, названный VoltSchemer, который позволяет злоумышленникам получить контроль над беспроводными зарядными устройствами, не требуя физических модификаций этих устройств.

VoltSchemer использует шумы напряжения от источника питания для управления зарядными устройствами. Это инновационный подход, который открывает новые возможности для злоумышленников.

В рамках исследования были проведены атаки на девять самых популярных беспроводных зарядных устройств, доступных на рынке. В результате этих атак удалось контролировать голосовых помощников, повредить заряжаемые устройства из-за перезаряда или перегрева, а также обойти механизмы обнаружения посторонних предметов для повреждения ценных вещей.

Исследователи также обсудили возможные контрмеры для смягчения угроз, представляемых атаками VoltSchemer. Это важно для обеспечения безопасности беспроводной зарядки и защиты пользователей от потенциальных атак.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.