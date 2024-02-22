Специалисты провели кибератаку с помощью беспроводной зарядки

Недавние исследования выявили уязвимости в системах беспроводной зарядки, которые могут подвергнуться атакам злоумышленников. Эти уязвимости могут привести к манипуляции зарядными устройствами и выполнению различных видов атак.

Исследователи разработали набор атак, названный VoltSchemer, который позволяет злоумышленникам получить контроль над беспроводными зарядными устройствами, не требуя физических модификаций этих устройств.

VoltSchemer использует шумы напряжения от источника питания для управления зарядными устройствами. Это инновационный подход, который открывает новые возможности для злоумышленников.

В рамках исследования были проведены атаки на девять самых популярных беспроводных зарядных устройств, доступных на рынке. В результате этих атак удалось контролировать голосовых помощников, повредить заряжаемые устройства из-за перезаряда или перегрева, а также обойти механизмы обнаружения посторонних предметов для повреждения ценных вещей.

Исследователи также обсудили возможные контрмеры для смягчения угроз, представляемых атаками VoltSchemer. Это важно для обеспечения безопасности беспроводной зарядки и защиты пользователей от потенциальных атак.