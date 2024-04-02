Новые iPhone получат усовершенствованные антенны с технологий Anokiwave

Обновление игры с антеннами iPhone от Apple не за горами, и к веселью присоединяется новый производитель микросхем.

Apple в новых смартфонах применит совершенно новые антенны, на это указывают источники знакомые с поставщиками «яблочной» компании.

Сообщается, что UMC заключила контракт на производство ключевых микросхем для предстоящих моделей iPhone от Apple. Эти чипы будут интегрированы в дизайн новых модулей антенны iPhone.

Разработкой модульной антенны для смартфонов iPhone занимается компания Qorvo, она внедрит технологию Anokiwave, которая призвана значительно улучшить прием сигнала в смартфонах.

Все подробности пока не раскрываются. Напомним, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре, до этого времени должны быть раскрыты все подробности смартфонов.

Уже сейчас известно, что они получат новый дизайн основной камеры, а старшие модели также оснастят отдельной кнопкой для управления камерой.