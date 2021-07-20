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Новые iPhone 2021 получат экраны с поддержкой режима Always-On-Display

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Функция Always-On-Display уже давно присутствует на Android-смартфонах, а у компании Apple такой режим пока есть только в смарт-часах Apple Watch.
По данным Bloomberg, постоянно включенный экран появится (Always-On-Display) в iPhone 13.

Активный экран позволяет пользователю видеть на заблокированном экране время дату и уведомления.

Always-On-Display считается достаточно экономным для аккумулятора, так как при этой активной функции дисплей работает с максимально низкой частотой.

Напомним, iPhone 13 приписывают процессор Apple A15 Bionic, уменьшенную «челку» и экран с частотой обновления 120 Гц.

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