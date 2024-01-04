Новые iPhone 16 могут получить новые модули камеры и увеличенный экран

Согласно последним данным, следующая серия iPhone 16 не будет иметь значительных изменений. Вместо этого Apple сосредоточится на внедрении искусственного интеллекта во флагманские смартфоны этого года.

Теперь YouTube-канал AppleTrack поделился подробностями об изменениях, которые ждут модели iPhone 16 Pro. Кроме того, надежный аналитик Apple Мин-Чи Куо также подтверждает одну из деталей о варианте iPhone 16 Pro.

Самый заметный момент в видео заключается в том, что Apple может уменьшить размер динамического острова на iPhone 16 Pro и Pro Max.

Это позволит достичь более высокого соотношения экрана к корпусу. Один из рендеров в видео показывает iPhone 16 Pro с отверстием для камеры, выровненным по центру.

Однако пока не ясно, действительно ли Apple откажется от динамического острова, учитывая, что он был запущен всего два года назад. Кроме того, последние данные подтверждают планы технологического гиганта из Купертино добавить отдельную кнопку захвата ниже кнопки питания.

Предполагается, что размер экрана iPhone 16 Pro увеличится с 6,1 до 6,3 дюймов, а у Pro Max будет дисплей размером 6,9 дюйма по сравнению с 6,7 дюйма в текущем поколении.

Сообщается, что iPhone 16 Pro будет оснащен камерой с оптическим зумом тетрапризмы в 5 раз, который ранее был доступен только для iPhone 15 Pro Max.

Кроме того, аналитик Куо утверждает, что 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль на обеих моделях Pro будет заменен на 48-мегапиксельный модуль формата 1/2,55 дюйма.

Наконец, AppleTrack сообщает, что в этом году остается название ‘Pro’, а новый чипсет будет называться A18 Pro.

В других новостях Куо также сообщил, что вся линейка iPhone 17 в 2025 году будет иметь улучшенную фронтальную камеру на 24 МП.