Новые iPhone 15 могут сломаться из-за зарядок в авто бренда BMW

Информация о проблеме, связанной с беспроводной зарядкой владельцев автомобилей BMW и смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, вызывающей неработоспособность NFC и Apple Pay, появилась на портале MacRumors.

Пострадавшие пользователи сообщают, что после зарядки своих смартфонов в автомобиле возникает сообщение о необходимости подключения устройства к компьютеру для восстановления данных.

После перезагрузки смартфона он возвращается в рабочее состояние, но NFC-модуль оказывается поврежденным. В приложении Wallet появляется ошибка «Could Not Set Up Apple Pay». Перезагрузка или сброс настроек смартфона не решают эту проблему.

Представители Apple уже заменили несколько устройств с неработающим NFC по гарантии, но официального комментария от компании Apple пока нет. Также от BMW не поступило никаких объяснений или рекомендаций для владельцев автомобилей.

Известно, что данная проблема затрагивает только модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а владельцы базовых моделей не сообщали о подобных проблемах. Пока нет информации о том, каким образом можно решить эту проблему или предотвратить ее возникновение.