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Новые iPhone 13 смогут совершать звонки при помощи спутниковой связи

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Если данные авторитетного инсайдера будут верными, то это окажется прорывом в мобильной связи.

Аналитик Минг-Чи Куо, который славится своими точными прогнозами по поводу продукции компании Apple написал, что iPhone 13 будет работать там, где будет отсутствовать связь 4G и 5G.

Для звонков и отправки сообщений в «яблочные» смартфоны будут использовать космические спутники на низкой орбите.

Для работы со спутниками Apple в смартфонах начнут использовать специальное программное обеспечение, через которое можно будет отправлять и принимать звонки, а также сообщения.

Для работы будет задействован спутниковый оператор Globalstar. На дополнительную систему связи компания настроена очень «оптимистично» и для ее внедрения ранее был создан специальный отдел для изучения и разработки спутниковой связи в iPhone.

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