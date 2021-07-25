Информация просочилась из цепочки поставок компании Apple.

Как выяснили зарубежные источники, новые IPhone 13 получат быструю 25-ватную зарядку, тогда как у актуальных моделей есть только 20-ватная зарядка.

При этом, предполагается, что поддержка более мощной зарядки будет только в старших моделях, причем приобретать ее скорее всего придется отдельно.

Что касается емкости аккумуляторов, то уже известно, что в младшей модели iPhone 13 mini установят аккумулятор на 2 406 мАч, в смартфонах iPhone 13 и 13 Pro – 3095 мАч, а топовый вариант iPhone 13 Pro Max получит батарею емкостью 4352 мАч.

Как уже ранее сообщалось, все смартфоны будут оснащены процессором A15, а в старших моделях будет еще LTPO-экран с частотой обновления 120 Гц. Официальная премьера новых флагманов должна состояться 14 сентября.