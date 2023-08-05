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Новые Intel Core Ultra 9 серии Meteor Lake смогут работать на частоте выше 5 ГГц

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Конец текущего года обозначен как время премьеры новых процессоров серии Meteor Lake, выпущенных компанией Intel.

Новые Intel Core Ultra 9 серии Meteor Lake смогут работать на частоте выше 5 ГГц

По последним данным, новые мобильные процессоры Meteor Lake будут отличаться высокой частотой работы. Согласно информации от Golden Pig Upgrade Pack, проверенного инсайдера, даже модели Core Ultra 7 смогут достигать частоты до 5 ГГц.

Топовые процессоры Core Ultra 9, в свою очередь, предложат еще более высокие частоты, превышающие 5 ГГц. Несмотря на это, отмечается, что такие высокие значения не являются ничем необычным, поскольку уже сейчас существует Core i9-13980HX, работающий на частоте до 5,6 ГГц. Важно отметить, что в линейке Meteor Lake не планируется выпуск сверхвысокопроизводительных процессоров с индексами H/HX, здесь будут представлены только модели с приставками U и P. В настоящее время лучшими в данном сегменте являются Core i7-1370P и Core i7-1365U с частотой до 5,2 ГГц.

Официальная премьера новых мобильных процессоров Meteor Lake ожидается к концу 2023 года. Ожидается, что старшие модели будут оснащены шестью крупными ядрами.

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