Новые Intel Core Ultra 9 серии Meteor Lake смогут работать на частоте выше 5 ГГц

Конец текущего года обозначен как время премьеры новых процессоров серии Meteor Lake, выпущенных компанией Intel.

По последним данным, новые мобильные процессоры Meteor Lake будут отличаться высокой частотой работы. Согласно информации от Golden Pig Upgrade Pack, проверенного инсайдера, даже модели Core Ultra 7 смогут достигать частоты до 5 ГГц.

Топовые процессоры Core Ultra 9, в свою очередь, предложат еще более высокие частоты, превышающие 5 ГГц. Несмотря на это, отмечается, что такие высокие значения не являются ничем необычным, поскольку уже сейчас существует Core i9-13980HX, работающий на частоте до 5,6 ГГц. Важно отметить, что в линейке Meteor Lake не планируется выпуск сверхвысокопроизводительных процессоров с индексами H/HX, здесь будут представлены только модели с приставками U и P. В настоящее время лучшими в данном сегменте являются Core i7-1370P и Core i7-1365U с частотой до 5,2 ГГц.

Официальная премьера новых мобильных процессоров Meteor Lake ожидается к концу 2023 года. Ожидается, что старшие модели будут оснащены шестью крупными ядрами.