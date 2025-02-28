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Новые инструменты защиты от мошенников добавляют на маркетплейсах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

На маркетплейсах и онлайн-сервисах пользователи получат новые инструменты защиты от мошенников, которые помогут предотвратить взлом аккаунтов. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Планируется, что пользователи смогут использовать биометрические данные вместе со стандартными логином и паролем, пишет ТАСС. Это значит, что даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит СМС, он не сможет войти в аккаунт без биометрической проверки.

Двухфакторная аутентификация, включая биометрию, повысит безопасность платформ и защитит личные данные пользователей. Григоренко отметил, что возможность установки биометрии должна быть доступна всем, чтобы каждый мог самостоятельно выбрать уровень своей безопасности.

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