Новые Honor MagicBook и MagicBook Pro появились в России

Хотя сомнения по-прежнему нависают над бизнесом Honor по производству смартфонов из-за ограничений в США, подобные проблемы, похоже, не преследуют компанию по производству ноутбуков, поскольку бренд выпустил три новые модели: MagicBook Pro и обновленные версии MagicBook 14 и MagicBook 15. Все трое используют процессоры AMD Ryzen 5 и отличаются элегантным дизайном.

MagicBook Pro, представленный на IFA 2020 , является топовой моделью с 16,1-дюймовым экраном Full View, окруженным рамкой 4,9 мм. Он может похвастаться 90% соотношением экрана к корпусу, а также 100% цветовой гаммой sRGB при яркости 300 нит и отсутствием мерцания. Пескоструйное алюминиевое шасси имеет толщину 16,9 мм и вес 1,7 кг.

Внутри находится процессор AMD Ryzen 5 4600H со встроенной видеокартой Radeon, а ноутбук может быть оснащен до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Honor обещает, что MagicBook Pro будет оставаться прохладным под давлением благодаря конструкции системы охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, в то время как батарея вернет 11 часов использования, прежде чем потребуется подзарядка. Система быстрой зарядки мощностью 65 Вт увеличивает уровень заряда аккумулятора до 50% примерно за 30 минут. Другие функции включают датчик отпечатков пальцев, установленный внутри кнопки питания, всплывающую веб-камеру внутри одной из функциональных клавиш, два порта USB 2.0, порт USB Type-C и порт HDMI.

К MagicBook Pro присоединяются новые ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15, которые сохраняют тот же дизайн, что и модели, выпущенные ранее в этом году, но с новыми процессорами AMD Ryzen 5 4500U и опцией SSD на 512 ГБ. В остальном эти легкие и недорогие ноутбуки останутся такими же.

MagicBook 14 весит всего 1,38 кг, а MagicBook 15 — 1,53 кг. Из-за тонких лицевых панелей соотношение экрана к корпусу каждого из них высокое — 84% для MagicBook 14 и 87% для MagicBook 15. На всех трех новых ноутбуках Honor установлена ​​ОС Windows 10 и установлена ​​месячная версия Microsoft. Бесплатная пробная версия Office.