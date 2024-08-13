Главная » Новости

Новые Google Pixel Buds Pro 2 получат улучшенный чип и меньшую автономность

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Накануне премьеры новинок Google в сети появились интересные детали о беспроводных наушниках Pixel Buds Pro 2. Инсайдер под ником MysteryLupin раскрыл важные особенности устройства.

По информации источника, новые наушники будут работать на фирменном чипе Tensor A1, который вдвое улучшит активное шумоподавление по сравнению с предыдущей моделью.

Также будет доступна функция Fast Pair для быстрого подключения наушников к другим устройствам.

Однако, время автономной работы, по данным инсайдера, немного сократится: с 11 до 8 часов (и с 31 до 30 часов с учётом зарядки от чехла). Это связано с использованием более мощного процессора.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.