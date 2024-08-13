Новые Google Pixel Buds Pro 2 получат улучшенный чип и меньшую автономность

Накануне премьеры новинок Google в сети появились интересные детали о беспроводных наушниках Pixel Buds Pro 2. Инсайдер под ником MysteryLupin раскрыл важные особенности устройства.

По информации источника, новые наушники будут работать на фирменном чипе Tensor A1, который вдвое улучшит активное шумоподавление по сравнению с предыдущей моделью.

Также будет доступна функция Fast Pair для быстрого подключения наушников к другим устройствам.

Однако, время автономной работы, по данным инсайдера, немного сократится: с 11 до 8 часов (и с 31 до 30 часов с учётом зарядки от чехла). Это связано с использованием более мощного процессора.