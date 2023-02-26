Новые флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro дебютировали на глобальном рынке

Xiaomi представила глобальную версию Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые уже продаются в Китае, а скоро они появятся в продаже и на европейском рынке.

Уже известно, что Xiaomi 13 Pro будет предлагаться по цене от 1299 евро, а Xiaomi 13 оценили от 999 евро. Эти цены значительно выше чем стоимость флагманских смартфонов других именных брендов.

Основной упор в Xiaomi 13 Pro сделан на камеру, где три датчика по 50 Мп каждый и оптика Leica. В основной камере есть телефотомодуль с 3-кратным оптическим зумом, дюймовый основной датчик Sony IMX989 и широкоугольная камера с 14-мм оптикой Leica.



Xiaomi 13 камера отличается от старшей модели и она тоже тройная, но главный объектив основан на 54 Мп сенсоре Sony IMX800. Остальные два имеют разрешение 10 Мп и 12 Мп, где первый это телефотообъектив, второй широкоугольный.

В основе аппаратов лежит Snapdragon 8 Gen 2, объём памяти в Xiaomi 13 может быть 8 или 12 Мп, в Xiaomi 13 Pro только 12 ГБ. Постоянной памяти 256 ГБ или 512 ГБ.

Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro поступят в продажу 8 марта, до этого на смартфоны будут принимать предварительные заказы.