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Новые дроны в России ведут работу на отечественных комплектующих и без GPS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Российские специалисты разработали систему дублирования каналов связи для дронов, которая позволяет сохранять управление аппаратом в случае обрыва оптоволоконного канала. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

По его словам, в настоящее время проходят испытания новых моделей беспилотников «Сварог-15», «Сварог грузовичок» и «Добрыня Никитич», рассчитанных на работу на дистанциях до 30 километров. В случае обрыва оптоволокна дроны автоматически переключаются на управление по радиоканалу, что позволяет избежать потери аппарата.

Испытания проводятся с использованием оптоволоконных катушек как отечественного, так и импортного производства. Дроны рассчитаны на применение на расстояниях 20–30 километров.

Кроме того, специалисты Frobotics начали поставки в российские подразделения грузовых беспилотников «Сварог» с полезной нагрузкой до 14 и до 30 килограммов. Эти аппараты ориентированы на выполнение задач снабжения и способны работать без использования систем спутниковой навигации GPS.

Отдельное внимание уделяется переходу на полностью отечественные комплектующие: уже создана линейка дронов «Кречет», собранная на российских компонентах.

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