Новые часы Google Pixel Watch 3 станут заметно лучше своих предшественников

Компания Google скоро выпустит новое поколение умных часов Pixel Watch, в которых будут исправлены многие недочеты по сравнению с предыдущими моделями.

В частности, Pixel Watch 3 получат улучшенный дисплей, длительное время работы и другие улучшения.

Согласно информации AndroidAuthority, умные часы Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм.

Оба варианта выйдут с поддержкой сотовой связи и Wi-Fi, а также получат более тонкие рамки, всего 4,5 мм, по сравнению с предыдущей моделью.

Яркость экрана также значительно увеличится до 2000 нит, в то время как у Pixel Watch 2 она составляла всего 1000 нит. Устройства начнут поддерживать и функцию «Найти мое устройство» благодаря технологии UWB (ультраширокополосная связь).

Умные часы могут также предложить функцию цифрового автомобильного ключа, совместимого с некоторыми марками автомобилей.

Ожидается, что Google представит Pixel Watch 3 в нескольких цветовых вариантах, включая серебристый, черный и золотой корпуса, а также различные варианты ремешков.