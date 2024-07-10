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Новые часы Google Pixel Watch 3 станут заметно лучше своих предшественников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Google скоро выпустит новое поколение умных часов Pixel Watch, в которых будут исправлены многие недочеты по сравнению с предыдущими моделями.

Новые часы Google Pixel Watch 3 станут заметно лучше своих предшественников

В частности, Pixel Watch 3 получат улучшенный дисплей, длительное время работы и другие улучшения.

Согласно информации AndroidAuthority, умные часы Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм.

Оба варианта выйдут с поддержкой сотовой связи и Wi-Fi, а также получат более тонкие рамки, всего 4,5 мм, по сравнению с предыдущей моделью.

Яркость экрана также значительно увеличится до 2000 нит, в то время как у Pixel Watch 2 она составляла всего 1000 нит. Устройства начнут поддерживать и функцию «Найти мое устройство» благодаря технологии UWB (ультраширокополосная связь).

Умные часы могут также предложить функцию цифрового автомобильного ключа, совместимого с некоторыми марками автомобилей.

Ожидается, что Google представит Pixel Watch 3 в нескольких цветовых вариантах, включая серебристый, черный и золотой корпуса, а также различные варианты ремешков.

 

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