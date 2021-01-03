Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото

Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото03.01.2021 11:39
Компания Samsung уже скоро запустит в продажу новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro, которые будут иметь защиту по стандарту IPX7.
Их презентация состоится во время мероприятия, посвященного показу смартфонов линейки Galaxy S21.
До этого момента в распоряжении зарубежного инсайдера оказались живые фотографии аксессуара, а также его упаковки и зарядного футляра.
Благодаря этому стали известны и характеристики наушников, которые можно будет использовать с двумя устройствами одновременно.
В каждом наушнике компания установила два динамика, где один имеет низкую частоту и размер 11 мм, а второй – высокочастотный размером 6,5 мм.
Батарея в Samsung Galaxy Buds Pro получила емкость 61 мА•ч, а аккумулятор в футляре будет на 472 мАч. Заявлена в новинке и система активного шумоподавления.
Время работы без подзарядки составит от 5 до 18 часов. В комплекте с наушниками будет зарядка и набор сменных амбушюров. Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Buds Pro составит 230 евро.
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