Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото

Компания Samsung уже скоро запустит в продажу новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro, которые будут иметь защиту по стандарту IPX7.

Их презентация состоится во время мероприятия, посвященного показу смартфонов линейки Galaxy S21.

До этого момента в распоряжении зарубежного инсайдера оказались живые фотографии аксессуара, а также его упаковки и зарядного футляра.

Благодаря этому стали известны и характеристики наушников, которые можно будет использовать с двумя устройствами одновременно.

В каждом наушнике компания установила два динамика, где один имеет низкую частоту и размер 11 мм, а второй – высокочастотный размером 6,5 мм.

Батарея в Samsung Galaxy Buds Pro получила емкость 61 мА•ч, а аккумулятор в футляре будет на 472 мАч. Заявлена в новинке и система активного шумоподавления.

Время работы без подзарядки составит от 5 до 18 часов. В комплекте с наушниками будет зарядка и набор сменных амбушюров. Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Buds Pro составит 230 евро.