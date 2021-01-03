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Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото

03.01.2021 11:39

Компания Samsung уже скоро запустит в продажу новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro, которые будут иметь защиту по стандарту IPX7.
Их презентация состоится во время мероприятия, посвященного показу смартфонов линейки Galaxy S21.

До этого момента в распоряжении зарубежного инсайдера оказались живые фотографии аксессуара, а также его упаковки и зарядного футляра.

Благодаря этому стали известны и характеристики наушников, которые можно будет использовать с двумя устройствами одновременно.

В каждом наушнике компания установила два динамика, где один имеет низкую частоту и размер 11 мм, а второй – высокочастотный размером 6,5 мм.

Батарея в Samsung Galaxy Buds Pro получила емкость 61 мА•ч, а аккумулятор в футляре будет на 472 мАч. Заявлена в новинке и система активного шумоподавления.

Время работы без подзарядки составит от 5 до 18 часов. В комплекте с наушниками будет зарядка и набор сменных амбушюров. Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Buds Pro составит 230 евро.

Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото

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