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Новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 и 6 Pro вышли за пределы КНР

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Компания Xiaomi анонсировала выход беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro, которые предлагают пользователям различные функции и цены.

Новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 и 6 Pro вышли за пределы КНР

Redmi Buds 6 стоят 34,99 фунта стерлингов (4 400 руб.) и обеспечивают качественное звучание благодаря системе с двумя динамиками.

Они также имеют функцию активного шумоподавления, уменьшающую шум на 49 дБ, и режим адаптивной прозрачности, который подстраивает уровень шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и обеспечивают до 42 часов воспроизведения с зарядным кейсом.

Новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 и 6 Pro вышли за пределы КНР

Модель Redmi Buds 6 Pro, стоимостью 64,99 фунта стерлингов (8 100 руб.), предназначена для тех, кто ищет более качественное аудио. Она оснащена системой из трех динамиков и шумоподавлением, снижающим шум на 55 дБ.

Время работы наушников составляет 9,5 часа на одной зарядке и 36 часов с кейсом. Обе модели поступят в продажу с 15 января через официальные каналы Xiaomi и авторизованных продавцов.

Новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 и 6 Pro вышли за пределы КНР

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