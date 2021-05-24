Новые Beats Studio Buds появились в базе данных FCC

Apple зарегистрировала неизданные «Beats Studio Buds» в базе данных FCC или Федеральной комиссии по связи под номерами моделей A2512 и A2513. Новые данные поступили после того, как на прошлой неделе были представлены новые наушники в составе кандидатов на выпуск для iOS и tvOS 14.6.

Новые наушники имеют меньший дизайн без стержня, что во многом соответствует тому, что мы ожидаем от аналогичного языка дизайна для AirPods Pro второго поколения. Кроме того, согласно коду, найденному в последней версии-кандидате iOS, новые Beats Studio Buds будут иметь функцию активного шумоподавления, которая в настоящее время является эксклюзивной функцией Apple AirPods Pro и AirPods Max.

Сегодняшние новые документы FCC не раскрывают ничего нового о дизайне или наборе функций будущих наушников; тем не менее, его регистрация указывает на то, что выпуск должен быть неизбежен.