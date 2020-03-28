Новые Apple Watch получат Touch ID

Apple Watch получат дактилоскопический датчик Touch ID, о чем пишет израильский сайт The Verifier.

Ранее он неоднократно сообщал достоверную информацию о будущих новинках Apple.

Сканер отпечатка пальца реализуют в Apple Watch Series 6, причем пока не понятно, где его разместят. Сейчас часы можно разблокировать пин-кодом или через iPhone.

Сканер позволит ускорить разблокировку часов. Помимо сканера источник пишет про улучшенный модем LTE, увеличенную батарею и поддержку Wi-Fi 6.

Ожидается, что в новых Apple Watch появится функция отслеживания сна и пульсоксиметр.