Новые Apple Watch получат Touch ID

Новые Apple Watch получат Touch ID28.03.2020 23:09
Apple Watch получат дактилоскопический датчик Touch ID, о чем пишет израильский сайт The Verifier.
Ранее он неоднократно сообщал достоверную информацию о будущих новинках Apple.
Сканер отпечатка пальца реализуют в Apple Watch Series 6, причем пока не понятно, где его разместят. Сейчас часы можно разблокировать пин-кодом или через iPhone.
Сканер позволит ускорить разблокировку часов. Помимо сканера источник пишет про улучшенный модем LTE, увеличенную батарею и поддержку Wi-Fi 6.
Ожидается, что в новых Apple Watch появится функция отслеживания сна и пульсоксиметр.
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