Новую версию iOS 18 получат не все iPhone

Пользователи устройств Apple получили новость о предстоящем обновлении iOS 18, однако оказалось, что некоторые модели iPad и iPhone не будут поддерживаться этим обновлением.

Как сообщает MacRumors, Apple продолжит долгосрочную поддержку программного обеспечения для своих устройств, но некоторые старые модели не получат доступ к новой версии iOS.

iPhone XR, выпущенный в 2018 году, станет самой старой моделью iPhone, которая будет получать обновление до iOS 18. Однако некоторые модели iPad и iPhone не смогут обновиться до iOS 18.

Согласно информации, iPad Pro 2017 года с диагональю 10,5 и 12,9 дюймов, а также планшеты с чипсетами Apple Fusion 10X и Fusion 10 не будут иметь доступ к новой версии iOS.

Что касается iPhone, то большинство моделей, начиная с iPhone SE (2-го поколения) до последних моделей iPhone 15 Pro Max, будут получать обновление до iOS 18.

Предполагается, что Apple представит новую iOS 18 на конференции WWDC в июне 2024 года. Ожидается, что обновление принесет новые функции, включая поддержку RCS на iPhone и различные возможности искусственного интеллекта, встроенные в операционную систему.