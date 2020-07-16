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Новую версию iOS 13.6 выпустила компания Apple

16.07.2020 11:10

Новая версия мобильной операционной системы Apple приносит несколько полезны функций, обновление систем безопасности и исправляет ранее обнаруженные ошибки.
Так, компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6, главным новшеством которой становится появление автомобильных ключей Car Key.

Поддержка такой технологии будет начиная с iPhone XR и более старшие модели. Смартфоны с такой функцией станут заменой автомобильного ключа, однако пока она будет работать в автомобилях марки BMW. В дальнейшем список автомобилей расширят.

Еще в новой версии ОС появится возможность отключение автоматической установки обновлений. В таком случае произойдет только автозагрузка, но автоматического обновления не будет.

Среди нововведений еще можно отметить появление вкладки Symptoms (Симптомы) в приложении Health (Здоровье).

В ней теперь можно будет записывать симптомы из огромного количества предлагаемых вариантов. Ну и конечно же в ОС исправили ошибки.

 

Новую версию iOS 13.6 выпустила компания Apple Новую версию iOS 13.6 выпустила компания Apple Новую версию iOS 13.6 выпустила компания Apple Новую версию iOS 13.6 выпустила компания Apple

 

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