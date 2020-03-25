Новую прошивку EMUI от Huawei уже получили 100 млн пользователей

Новую прошивку EMUI от Huawei уже получили 100 млн пользователей25.03.2020 18:56
В китайской компании Huawei сообщили, что новая прошивка уже используется в более чем 100 млн смартфонах.
Речь идет не только об устройствах Huawei, но аппаратах бренда Honor.
Речь идет о прошивке EMUI 10 на базе Android 10. Ее представили в начале осени 2019 года, а первыми ее получили модели Huawei Mate 30.
Уже в декабре компания отчиталась, что прошивка была установлена на 10 млн смартфонах, а теперь сообщается о 100 млн.
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