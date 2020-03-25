Новую прошивку EMUI от Huawei уже получили 100 млн пользователей

В китайской компании Huawei сообщили, что новая прошивка уже используется в более чем 100 млн смартфонах.

Речь идет не только об устройствах Huawei, но аппаратах бренда Honor.

Речь идет о прошивке EMUI 10 на базе Android 10. Ее представили в начале осени 2019 года, а первыми ее получили модели Huawei Mate 30.

Уже в декабре компания отчиталась, что прошивка была установлена на 10 млн смартфонах, а теперь сообщается о 100 млн.