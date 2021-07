Новую ОС Windows 11 запустили на смартфонах OnePlus 6T и Xiaomi Mi 8

Энтузиасты смогли продемонстрировать гибкость Windows 11. Так, одни запустили новейшую операционную систему на устаревшей Lumia 950 XL, а другие Windows 11 установили на OnePlus 6T и Xiaomi Mi 8.

На Android-смартфоны устанавливали ARM64-версию ОС, причем операционная система не только установилась, но и позволила даже установить дополнительное программное обеспечение.

Но несмотря на это в Mi 8 после установки Windows 11 не заработал сенсор, порт USB и модем.

В OnePlus 6T частично заработал сенсорный экран, полностью определилась графическая система и USB, а вот Wi-Fi, Bluetooth и аудиочип работать не стали.

Энтузиасты на OnePlus 6T смогли установить и поиграть в игры Counter-Strike Global Offensive, Need For Speed Most Wanted, GTA IV и Minecraft.