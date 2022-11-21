Новую модель видеорегистратора MiVue™ C588T представляет Mio Technology

Новую модель видеорегистратора MiVue™ C588T с беспрецедентным набором функций и камерой заднего вида в комплекте представляет производитель автомобильной электроники Mio Technology. Автомобилисты уже могут оценить преимущества разработки инженеров компании – новое устройство появилось в продаже в октябре 2022 года.

Две камеры видеорегистратора MiVue™ C588T (переднего и заднего вида), а также дополнительные функции обеспечивают абсолютно иной уровень качества изображения и надежности, усиливают безопасность и комфорт поездки.

Высококачественный сенсор SONY Starvis, которым оснащена передняя камера, позволяет даже в условиях низкой освещенности записывать детализированное видео с насыщенными цветами, превосходной контрастностью. Ночная съемка стала еще более качественной, а изображение – четким и естественным за счет улучшенной технологии шумоподавления 3DNR. Обработка движущихся объектов, которые отображаются без «хвостов» даже на высокой скорости перемещения, – особая гордость разработчиков.

3DNR не только устраняет вызывающие шум пиксели, но и дополнительно анализирует разницу между последовательными кадрами, что в условиях низкой освещенности значительно улучшает четкость.

Не пропуская ни одной детали в дороге, в формате Full HD 1080P со скоростью 30 кадров в секунду плавное видео с высоким разрешением записывает широкоугольный объектив передней камеры. При этом изображение в автоматическом режиме синхронизируется с записью с задней камеры. Обе камеры имеют большую апертуру – F1.8.

Встроенный GPS-приемник добавляет координаты и скорость в видео, а также автоматически устанавливает дату и время. Трек поездки отображается на Google Maps при просмотре записи через приложение MiVue Manager.

О дорожной камере заблаговременно предупреждает функция Smart Alert – время оповещения зависит от скорости движения: дистанция увеличивается с повышением скорости. Система оповещения способна предупреждать водителя о более чем 60 типах дорожных камер, включая камеры на разметку, обочины, светофоры и среднюю скорость.

Основные функции видеорегистратора MiVue™ C588T – запись видео в Full HD 1080P@30 к/с с двух камер; GPS-трекинг; предупреждения о камерах контроля скорости; апертура F1.8; регулировка EV отдельно для передней и камеры заднего вида; широкий угол обзора 130°; встроенный G-сенсор; поддержка карт microSD до 128 Гб; сенсор 2M CMOS.