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Новую камеру Sony A7c показали на фото и рендерах

15.09.2020 12:36

Sony анонсировала A7C — новую камеру, которая на сегодняшний день является самой маленькой моделью в линейке полнокадровых беззеркальных камер Alpha. A7C больше похожа на одну из моделей Sony APS-C, такую ​​как A6400, чем на A7, с более компактным корпусом с электронным видоискателем в верхнем левом углу задней панели камеры в стиле дальномера.

Размеры A7C — 124,0 x 71,1 x 59,7 мм, а вес — 509 г. Он оснащен 24,2-мегапиксельным полнокадровым сенсором со встроенной системой стабилизации изображения и стандартным диапазоном ISO до 51 200. Он может снимать со скоростью до 10 кадров в секунду с автоэкспозицией и способен снимать видео 4K / 30 кадров в секунду или 1080p / 120 кадров в секунду со скоростью до 100 Мбит / с. В корпусе есть USB-C, Wi-Fi и 3-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемым углом наклона 921 000 точек.

Новую камеру Sony A7c показали на фото и рендерах

Sony разработала новый комплектный объектив, предназначенный для работы с A7C. При совместном использовании компания описывает эту комбинацию как «самую маленькую и легкую в мире полнокадровую камеру». У Sigma могут возникнуть проблемы с такой формулировкой. Это зум 28-60 мм f4-5,6, длина которого в сложенном виде составляет всего 45 мм.

Цена A7C составляет 1799 долларов, что на 200 долларов меньше, чем у A7 III 2018 года , камеры, к которой он технически ближе всего. Но A7 III исполнилось пару лет, и он широко доступен по сниженным ценам, и он может быть лучшим вариантом для тех, кто предпочитает размер видоискателя или общую эргономику.

Что касается конкуренции, A7C идет прямо против новой компактной 24-мегапиксельной полнокадровой камеры Panasonic Lumix S5 за 1999 долларов . Но есть и более доступные варианты — Nikon Z5 стоит 1399,95 долларов и поставляется с аналогичным складным зум-объективом за 1 699,95 долларов, что меньше, чем у одного только корпуса Sony. Canon EOS RP в наши дни еще дешевле, хотя и немного больше.

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