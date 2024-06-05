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Новосибирцы разработали гаджет для снижения уровня стресса

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Проект, созданный в Новосибирске представляет устройство и программное обеспечение, которые используют игры, управляемые дыханием, для нормализации психического состояния и снижения уровня стресса.

Устройство представляет собой гарнитуру с датчиками и формирователем воздушного потока, которая подключается к наушникам. В комплекс также входят игры с разными сюжетами и специально созданные музыкальные треки.

Руководитель проекта, Анастасия Гришина, отмечает, что исследования взаимосвязи дыхания и эмоционального состояния проводятся в медицине, и их целью было привнести эти знания в повседневную жизнь. Устройство позволяет любому человеку легко использовать дыхательные техники и привести свое эмоциональное состояние в порядок.

Команда разработчиков намерена найти инвестора и получить финансирование для полной коммерциализации проекта и его выпуска на рынок.

Их проект уже был признан одним из лауреатов бизнес-акселератора Академпарка «А:Старт», который поддерживает молодых ученых, разработчиков и предпринимателей.

Участники программы получают практические занятия по основам инновационного бизнеса, маркетингу, финансовому моделированию и другим аспектам предпринимательства. Лучшие команды приглашаются в бизнес-инкубатор Академпарка для дальнейшего развития своих стартапов под его поддержкой.

Источник: ТАСС.

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