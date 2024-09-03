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В Новосибирске придумали технологию защиты от подделок

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Ученые из Новосибирского государственного университета разработали новую технологию защиты от подделок. Они создали специальные красители, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение и могут светиться в разных цветах, пишет ТАСС.

Красители основаны на редкоземельных металлах, таких как европий и тербий. Они светятся, когда на них направляют ультрафиолет, а если в окружающей среде есть опасные вещества, их свет тускнеет. Это делает красители полезными для выявления загрязнений.

Ученые разработали бесцветные соединения, которые светятся в диапазоне от красного до зеленого в зависимости от их состава. Меняя состав, можно настроить цвет, время свечения и его изменение. Это позволяет использовать красители как трехступенчатую систему защиты от подделок.

Чтобы проверить подлинность товара или документа, нужно просто осветить метку ультрафиолетом и сравнить результаты с тем, что указано производителем. Даже небольшие изменения в составе красителя приведут к различиям в показателях.

Преимущество новых красителей в том, что они не продаются в магазинах и могут быть сделаны только по специальной рецептуре, что затрудняет подделку. Если информация о составе станет известна, производитель сможет быстро изменить его, чтобы защитить свои метки.

Эта технология может применяться для проверки подлинности денег, документов и дорогих товаров. Производить красители несложно, и это может сделать доступным запуск таких линий для многих российских компаний.

Ученые планируют выпустить первую партию красителей до конца 2024 года и обсудить внедрение технологии с потенциальными партнерами.

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