Новосибирские ученые изобрели установку для улучшения электроэнергии

Ученые Новосибирского государственного технического университета разработали устройство для систем электроснабжения с нелинейными нагрузками.

Это устройство, называемое активно-силовым фильтром, представляет собой электронный преобразователь напряжения на полностью управляемых транзисторах.

Оно подключается параллельно к электрической нагрузке и содержит систему управления, которая отслеживает поведение нагрузки и вводит компенсирующее воздействие в виде тока.

Целью использования активно-силового фильтра является сглаживание негативного воздействия электрических нагрузок на сеть и повышение качества электроэнергии.

В примере со светодиодным экраном, который потребляет ток рывками, фильтр помогает сгладить эти рывки и броски напряжения, чтобы сеть работала стабильно.

Особенность разработанного алгоритма заключается в его способности решать задачу на определенном участке сети, где подключена сложная нелинейная нагрузка.

Он определяет, в какой фазе произошло искажение напряжения, и вводит компенсирующее воздействие именно в эту фазу. Такой подход позволяет обеспечить стабильность работы системы электроснабжения при питании сложных нелинейных нагрузок.

Ученые планируют дальнейшее развитие интеллектуальных алгоритмов управления и испытание образца на полигоне, чтобы подтвердить его эффективность в реальных промышленных условиях.