Новому флагману Sony приписывают 64-Мп пентакамеру

Однако, что это будет за аппарат пока точно неизвестно. По одним данным смартфон будет называться Sony Xperia 5 Plus, а по другим этом будет Xperia 1.1.

Презентация этой модели будет проходить на выставке в Барселоне 24 февраля, но еще до анонса инсайдеры рассказали, какие модули предложат в камере.

Ранее были данные, что в основной камере будет четыре модуля, но теперь сообщается о пяти датчиках. Главный из них будет фирменный 64-мегапиксельный сенсор 1/1,7.

Помогать ему будет два модуля на 12 Мп, но один получит диафрагму 1/1,5, а второй — 1/3,4 и ультраширокий объектив.

Еще одним модулем станет объектив-перископ с оптической стабилизацией и пятикратным оптическим зумом.

Ну и еще одним датчиком становится – 2-Мп ToF для измерения глубины сцены. Так как это будет флагманский смартфон, то в нем установят топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения, а также минимум 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.