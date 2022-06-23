Новое приложение от Ikea позволяет посмотреть, как дом будет выглядеть без лишней мебели

IKEA позволяет через камеры смартфона «примерять» новую мебель в помещении.

Приложение IKEA Kreativ работает через лидар смартфона, через него происходить сканирование помещения, и виртуально убирается в нем расставленная мебель.

После этого через экран смартфона можно «примерять» новую мебель из каталога производителя.

IKEA Kreativ работает и в браузере, но там нужно загружать фото комнаты и указывать ее размеры, после сервис создает 3D-модель помещения, и позволяет расставить в ней мебель.

IKEA Kreativ пока доступно только в США, причем приложение пока работает только на смартфонах под управлением iOS. Разработчики обещают выпустить версию и для Android смартфонов, а также запустить программу в других регионах мира.