Новое приложение Microsoft Xbox позволяет транслировать игры с Xbox One на iPhone или iPad

Обновление приложения Microsoft Xbox для iOS и iPadOS уже доступно, позволяя владельцам Xbox One транслировать игры на свои устройства. В App Store доступно новое приложение Xbox, которое включает функцию удаленного воспроизведения, которая позволяет владельцам консоли Xbox One транслировать свои игры на iPhone или iPad.

Удаленная игра отличается от службы Microsoft xCloud, которая транслирует игры прямо с серверов, а не с вашей собственной консоли Xbox One. Эта функция удаленного воспроизведения Xbox будет подключаться только к вашей собственной консоли Xbox, но не к xCloud. Это похоже на собственную функцию удаленного воспроизведения PS4 от Sony, которая также доступна на Android и iOS.

Хотя это приложение будет поддерживать игры для Xbox One и Xbox Series X / S, старые игры для Xbox 360 и оригинальные игры для Xbox нельзя передавать удаленно на устройства Android или iOS / iPadOS.

Это приложение также поддерживает возможность доступа к консоли Xbox через Wi-Fi или даже соединение LTE или 5G. Приложение Xbox позволит вам управлять домашней консолью Xbox, а также удаленно запускать консоль вне дома. Xbox запускается без звука или индикатора Xbox на передней панели, а при отключении от него он возвращается в режим ожидания после короткого периода бездействия.

Недавно появилось новое приложение Xbox для Android , и эта обновленная версия iPhone включает тот же новый дизайн и функции. Он также дополняет новые консоли Xbox Series X и Series S, позволяя игрокам быстро загружать или публиковать игровые клипы и снимки экрана. Вы даже можете управлять пространством консоли и удалять игры из приложения.

Это новое приложение Xbox также намного быстрее, чем предыдущая версия iOS, и его дизайн соответствует новой панели управления и пользовательскому интерфейсу Xbox в целом. Этот новый дизайн полностью готов к запуску консолей Xbox Series X / S 10 ноября.