Новое поколение стилуса Apple Pencil впервые показали вживую

Источник утверждает, что на фото цифровое перо Apple Pencil нового поколения, причем на снимке можно увидеть не только сам «карандаш», но также сменное перо.

Ранее сообщалось, что новое поколение Apple Pencil получит в наконечнике особый датчик, который позволит сканировать цвета из реального мира.

Стоит отметить, что у Apple уже есть патент на такую функцию, но пока неизвестно будет ли она использоваться в третьем поколение Apple Pencil.



По своим размерам новый цифровой «карандаш» схож с текущим Apple Pencil, а визуальное отличие заключается в более глянцевом корпусе и удлинённом сменном наконечнике.

Предположительно, изменение длины хвостовика наконечника связано с новой конструкцией Apple Pencil. Какие именно новые функции появятся в будущем Apple Pencil пока неизвестно.