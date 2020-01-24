Новое поколение отечественных процессоров «Эльбрус» появится в 2022 году

До конца года разработчики закончат опытно-конструкторские работы процессора «Эльбрус-16С», а в 2022 году он пойдет в производство.

Когда точно именно выпустят первые экземпляры нового отечественного процессора не сообщается.

Предположительно, «Эльбрус-16С» с 16-нанометровым техпроцессом будут производить в Тайване на TSMC, так как в России нет предприятий, которые могли бы производить «Эльбрус-16С».

Во второй половине текущего года должен начаться выпуск процессора «Эльбрус-8СВ», а это улучшенная версия чипа «Эльбрус-8С».

Новый процессор отличается повышенной частотой и поддержкой оперативной памяти DDR4-2400 до 64 ГБ.

К тому же производительность «Эльбрус-8СВ» в два раза выше базового процессора — 576 GFLOPS, против 250 GLOPS у «Эльбрус-8С».