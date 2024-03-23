Новое поколение мобильных устройств Xiaomi: Redmi Note 13 и 13 Pro+ 5G, а также планшет Xiaomi Pad 6

Xiaomi представляет новые смартфоны Redmi Note 13 и 13 Pro+ 5G и планшет Xiaomi Pad 6, которые обещают революционизировать ваш опыт работы и развлечений.

Xiaomi, всемирно известный инноватор в области мобильных технологий, рад представить свои последние достижения в линейке Redmi – смартфоны Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro+ 5G, а также новый планшет Xiaomi Pad 6. Эти устройства не только устанавливают новые стандарты производительности и дизайна в среднем ценовом сегменте, но и расширяют границы возможного в работе и развлечениях.

Redmi Note 13 – это смартфон, который сочетает в себе мощь и элегантность. Оснащенный передовым 6-нм восьмиядерным процессором Snapdragon 685 с частотой до 2,8 Гц и графическим ускорителем Adreno 610, он предлагает беспрецедентную скорость и плавность работы. С оперативной памятью LPDDR4X до 8 Гбайт и внутренним хранилищем UFS2.2 ёмкостью до 256 Гбайт, которое можно расширить до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD, этот смартфон готов к любым задачам. 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей FullView с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. С пиковой яркостью 1800 кд/м² и поддержкой широкого цветового пространства DCI-P3, Redmi Note 13 предлагает визуальное погружение без компромиссов. Сертификации TÜV Rheinland подтверждают заботу о здоровье ваших глаз, а Corning Gorilla Glass 3 защищает экран от повреждений. Теперь вы сможете безопасно и комфортно смотреть трансляции матчей, скачав приложение Макслайн. Более того, букмекер предлагает щедрые бонусы для своих пользователей. На сайте Бетонмобайл вы сможете найти бонусы букмекерских контор.

Фотографические возможности Redmi Note 13 впечатляют: 108-Мп основная камера, 16-Мп фронтальная камера и дополнительные модули для широкоугольной и макросъёмки. Xiaomi Imaging Engine и фильтры filmCamera позволяют создавать профессиональные снимки в любых условиях. А благодаря батарее на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой и стереодинамикам с Dolby Atmos, ваше устройство всегда будет готово к действию.

Redmi Note 13 Pro+ 5G поднимает планку еще выше. Основанный на 4-нм чипсете Dimensity 7200-Ultra и графическом ускорителе Mali-G610, он обеспечивает непревзойденную производительность. С до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 Гбайт внутренней памяти UFS3.1, этот смартфон готов к самым требовательным играм и приложениям.

6,67-дюймовый CrystalRes AMOLED-дисплей с загнутыми краями, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, обеспечивает захватывающее визуальное впечатление. Система камер с 200-Мп основным сенсором и оптической стабилизацией изображения позволяет фиксировать каждый момент с непревзойденной четкостью и цветопередачей.

Xiaomi Pad 6, новый планшет от Xiaomi, дополняет эту линейку, предлагая широкий экран и мощные характеристики для работы и развлечений на большом экране. С этими устройствами Xiaomi открывает новую эру мобильных технологий, делая передовые инновации доступными для всех.

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