Новое поколение Apple Watch сможет диагностировать инсульт

Новое поколение Apple Watch сможет диагностировать инсульт27.02.2020 09:35
Apple Watch еще больше будут следить за здоровьем людей.
Сейчас компания Apple сотрудничает с Heartline Study project и Johnson & Johnson.
Специалисты последней помогут интегрировать в новое поколение «умных» часов систему, способную выявлять на ранней стадии мерцательную аритмию, а она является одной из причин инсульта.
Apple Watch уже способны фиксировать аритмию у пользователей, но в будущем намерены расширить возможности системы существующей системы.
В часах еще есть датчик падения и инновационная система мониторинга здоровья сердца.
Когда новые возможности появятся в Apple Watch пока неизвестно, а исследования будут продолжаться пару лет. Недавно о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач.
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