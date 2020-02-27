Новое поколение Apple Watch сможет диагностировать инсульт

Apple Watch еще больше будут следить за здоровьем людей.

Сейчас компания Apple сотрудничает с Heartline Study project и Johnson & Johnson.

Специалисты последней помогут интегрировать в новое поколение «умных» часов систему, способную выявлять на ранней стадии мерцательную аритмию, а она является одной из причин инсульта.

Apple Watch уже способны фиксировать аритмию у пользователей, но в будущем намерены расширить возможности системы существующей системы.

В часах еще есть датчик падения и инновационная система мониторинга здоровья сердца.

Когда новые возможности появятся в Apple Watch пока неизвестно, а исследования будут продолжаться пару лет. Недавно о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач.