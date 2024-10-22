Новое официальное приложение Сбера для iPhone появилось в App Store

С сегодняшнего дня владельцы iPhone могут скачать новую официальную версию приложения СберБанк Онлайн, получившую название «Бюджет Онлайн», в App Store. Для входа потребуется номер активной карты Сбера.

В приложении обновлен дизайн экрана входа, который уже был доступен пользователям Android. Новая версия включает полезные сервисы и разделы, такие как акции и предложения от Сбера и его партнеров, приуроченные к Зелёному дню.

Важно отметить, что до конца года новых версий приложения не будет, что необходимо учитывать, чтобы избежать мошенничества. Непорядочные лица могут подделывать логотипы и цвета, чтобы создать фальшивые приложения.

Поэтому рекомендуется установить новую версию как можно скорее. Старые версии приложения, такие как 12.15, 14.3 и 14.11, будут отключены, и после их удаления из App Store пользователям придется посетить офис или вызвать сотрудника выездного сервиса для установки последней версии.