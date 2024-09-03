Новое обновление прошивки ломает смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 10

В социальных сетях начали появляться предупреждения для владельцев смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 10 о потенциальных проблемах с последним обновлением прошивки. Пользователи сообщают, что оно может безвозвратно повредить устройства.

Одним из первых о проблеме сообщил пользователь с ником Pmkphotoworks, который утверждает, что августовский патч может «сломать» материнские платы моделей OnePlus 10T, 10 Pro, 10R, а также 9, 9 Pro, 9R и 9RT.

Другие владельцы этих устройств также подтвердили наличие проблем в комментариях к его посту. Комментариев от компании пока не было, а значит, до выяснения причин происходящего лучше не устанавливать последнее обновление.