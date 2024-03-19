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Новое обновление iOS 17.4 ломает автозамену у некоторых пользователей iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Пользователи iPhone могут столкнуться с некоторыми проблемами после недавнего обновления до iOS 17.4. Судя по отзывам, функция автозамены стала менее эффективной, и пользователи сообщают о сбоях. Даже если автокоррекция включена, она не всегда исправляет опечатки, что вынуждает пользователей самостоятельно бороться с ошибками в тексте.

Эта проблема, кажется, в основном затрагивает старые модели iPhone, но конкретные модели и количество затронутых устройств пока не определены.

По информации IT Home с ссылкой на MacRumors, Apple уже работает над решением этой проблемы. Ожидается, что в ближайшие несколько дней будет выпущено обновление iOS/iPadOS 17.4.1 (под номером 21E235), которое должно исправить проблемы с автозаменой и восстановить нормальную работу функции.

Пока официальное обновление не вышло, пользователи могут попробовать несколько временных решений. Например, попробуйте перезагрузить iPhone, что часто помогает справиться с незначительными сбоями. Также можно попробовать включить и выключить функцию автозамены в настройках клавиатуры. Эти шаги, хоть и не являются постоянным решением, могут временно облегчить проблему до выхода официального исправления.

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