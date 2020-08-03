Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Windows 10 20H2 будет являться небольшим обновлением, в котором не будет существенных дополнений, но оно должно активировать некоторые функции в меню «Пуск».

Сейчас эти функции уже установлены у пользователей, и Windows 10 20H2 только их включит, но как оказалось их можно включить уже сейчас не дожидаясь установки обновления.

Те, у кого сейчас на компьютере установлено обновление Windows 10 (2004), могут зайти в реестр операционной системы и внести ряд изменений. Все подробности по активации изменений меню «Пуск» описаны по этой ссылке.

Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.