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Новое исследование показывает, что 1 из 127 человек имеет аутизм

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Согласно последнему исследованию, проведённому в Австралии и основанному на данных за 2021 год, примерно 61,8 миллиона человек, или 1 из 127, находятся в спектре аутизма.

Это значительно больше, чем предыдущая оценка в 1 из 271 человека, сделанная на основе данных за 2019 год.

Авторы исследования объясняют рост числа диагнозов изменением подхода к сбору данных и исключением исследований, которые могли занижать показатели аутизма.

Расстройства аутистического спектра (РАС) чаще встречаются у молодёжи до 20 лет и входят в десятку основных причин нелетального бремени болезней.

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