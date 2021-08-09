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Новое беспроводное устройство потоковой передачи Google одобрено FCC

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Недавно Google представила свои премиальные смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе собственного чипсета Tensor, которые поступят в продажу этой осенью. До этого компания, как ожидается, выпустит свой смартфон Pixel 5a 5G в конце этого месяца.

Теперь похоже, что в ближайшие недели или месяцы планируется выпустить новое устройство от поискового гиганта. Неизвестное устройство от Google было одобрено Федеральной комиссией по связи США и обозначается как «беспроводное потоковое устройство».

Новое беспроводное устройство потоковой передачи Google одобрено FCC

Хотя есть вероятность, что это новый ключ Chromecast с номером модели GJQ9T, поскольку он похож на номер модели, использованный в прошлогоднем устройстве. Однако Chromecast описывается как «Устройство интерактивной потоковой передачи мультимедиа», а не «Устройство беспроводной потоковой передачи», которое может быть чем-то новым от бренда.

Это может быть новое устройство NestCam от компании, но Google уже анонсировала свой последний дверной звонок Nest и новую камеру Nest Cam на прошлой неделе, а это загадочное потоковое устройство не было анонсировано и на него не намекали. Так что вряд ли это будет продукт из линейки Nest.

Источник — Astera.

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