Новейший твердотельный накопитель Samsung 980 Pro вышел на рынок

Компания Samsung выпустила твердотельный накопитель 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 с максимальной скоростью чтения 7000 МБ / с (SKU 1 ТБ). Это означает, что компьютерные геймеры могут установить в свои машины высокоскоростной твердотельный накопитель, который бросит вызов широко разрекламированному сверхбыстрому SSD, который будет поставляться с PS5, по крайней мере, с точки зрения обработки несжатых данных.

В ближайшие дни между компьютерными геймерами и фанатами PS5 будут жаркие дискуссии благодаря официальному выпуску твердотельного накопителя Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2. Изначально привод был представлен на выставке CES 2020 еще в январе. Теперь Samsung рекламирует невероятно быстрые SSD для продажи на определенных рынках (Сингапур). Несомненно, вскоре последуют ключевые рынки, такие как Европа и Северная Америка.

Samsung 980 PRO емкостью 1 ТБ — это Усэйн Болт из трех новых SKU ( 1 ТБ , 500 ГБ , 250 ГБ ). Сообщается, что он может достигать максимальной скорости последовательного чтения 7000 МБ/с, что, очевидно, также зависит от системы и оборудования, с которым он работает. Максимальная скорость последовательной записи 5000 МБ/с также упоминается для SSD, использующего специальный контроллер Samsung Elpis. Что касается производительности произвольной записи и чтения на основе QD32 4 КБ, Samsung 980 Pro емкостью 1 ТБ может достигать одного миллиона операций ввода-вывода в секунду (операций ввода-вывода в секунду).

Хотя варианты Samsung 980 PRO на 250 и 500 ГБ немного медленнее, чем SKU на 1 ТБ , они по-прежнему невероятно быстры по сравнению с твердотельными накопителями PCIe 3.0 и старыми твердотельными накопителями SATA. Фактически, Samsung утверждает, что новые модели 980 PRO в два раза быстрее, чем варианты PCIe 3.0, и в 12,7 раза быстрее, чем модели SATA. Никелевое покрытие и технология Dynamic Thermal Guard гарантируют, что новые твердотельные накопители не будут иметь проблем с производительностью, связанных с нагревом.

Samsung 980 PRO емкостью 1 ТБ, безусловно, может дать хваленый SSD PS5 за свои деньги с максимальной скоростью чтения 7000 МБ/с, что очень хорошо против заявленной скорости консоли следующего поколения 5500 МБ / с для работы с несжатыми данными. Однако твердотельный накопитель PlayStation 5, по-видимому, также может обрабатывать сжатые данные со скоростью 8-9 ГБ/с. Независимо от различий в измерениях, вероятно, геймеры на ПК будут в восторге от производительности новых твердотельных накопителей Samsung 980 PRO. Официальные цены еще не объявлены, хотя Samsung 970 PRO емкостью 1 ТБ в настоящее время стоит около 315 долларов США .