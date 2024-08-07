Новейший Snapdragon 8 Gen 4 засветился в банчмарке Geekbench

Новый флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 показал впечатляющие результаты в тестах Geekbench.

Согласно результатам, в одноядерном тесте грядущий флагманский процессор набрал 2884 балла, а в многоядерном — 8840 баллов.

Эти результаты заметно выше, чем у предшественника, который в тестах показал 2226 и 6917 баллов соответственно. Если сравнивать показатели с другими процессорами, в частности, Apple A17 Pro, то новый Snapdragon 8 Gen 4 заметно лидирует.

С другой стороны Apple скоро выпустит Apple A18 Pro, производительность которого однозначно должна быть выше, чем у предшественника.