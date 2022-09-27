Новейший процессор Ryzen 9 7950X набрал 50 тысяч баллов в Cinebench R23 на частоте 6.7 ГГц

Ryzen 9 7950X еще даже не вышел на рынок, но уже впечатляет своими показателями.

В сети оверклокер Sampson рассказал, что ему удалось процессор Ryzen 9 7950X разогнать до 6,5 ГГц, причем такая частота была на всех ядрах, но чтобы получить такой прирост производительности, пришлось использовать жидкий азот.

На такой высокой частоте Ryzen 9 7950X потреблял всего 270 Вт, а такое же потребление энергии у Core i9-12900K, но без разгона.

При разгоне до 6,2-6,3 ГГц процессор Core i9-13900K начинает потреблять энергии около 400 Вт.

Еще не поступивший в продажу процессор от AMD набрал в Cinebench R23 более 48 200 баллов.

Ryzen 9 7950X поступит в продажу 27 сентября. В этот же день Intel проведет презентацию процессоров серии Raptor Lake, но в продаже они появятся только в следующем месяце.