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Новейший iPhone 15 Pro перегревается из-за титанового корпуса

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Обсуждая проблему перегрева iPhone 15 Pro, источники привели разные мнения о ее возможных причинах, а также возможные решения проблемы, который могут расстроить пользователей.

По словам аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо, перегрев связан не с процессором A17 Pro, а со снижением эффективности системы охлаждения, для которой Apple пожертвовала характеристиками ради веса смартфона. В частности, уменьшилась площадь рассеивания тепла.

Журналисты MacRumors предположили, что компания может решить проблему обновлением ПО, например, снизив производительность высокопроизводительного процессора.

Куо также указал, что если Apple не удастся устранить перегрев, это негативно отразится на продажах новинки.

Сотрудники издания MacRumors отметили, что после выхода требовательных игр количество жалоб на перегрев iPhone 15 Pro, возможно, увеличится. Тем самым разные источники рассмотрели возможные причины и последствия проблемы с тепловыделением нового флагмана.

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