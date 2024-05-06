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Память на ферродиодах работала при температуре 600 °C в течение 60 часов

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Исследователи из Университета Пенсильвании разработали масштабируемую сегнетоэлектрическую энергонезависимую память, способную работать при экстремально высокой температуре в 600 градусов Цельсия. Эта память основана на ферродиодах, которые являются сегнетоэлектрическими диодами.

Ферродиодная память использует тонкий слой синтезированного пьезоэлектрического нитрида алюминия-скандия (AIScN) толщиной 45 нм.

Он обладает способностью сохранять электрические состояния после удаления внешнего электрического поля. Память была протестирована в течение более 60 часов при температуре 600 градусов Цельсия и напряжении менее 15 В.

Авторы работы отмечают, что такая память может найти применение в различных областях, начиная от космических миссий и заканчивая глубоким бурением.

Однако, поскольку это только научная работа, пока сложно сказать что-либо о коммерциализации данной технологии. Дальнейшие исследования и разработки могут быть необходимы для оптимизации и промышленного применения этой энергонезависимой памяти.

Источник: ixbt.com. 

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