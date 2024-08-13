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Новая зарядка Realme получила мощность 320 Вт

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Realme анонсировала свою новую технологию быстрой зарядки мощностью 320 Вт, которая будет представлена 14 августа.

Новая зарядка Realme получила мощность 320 Вт

Ранее сообщалось о разработке зарядки на 300 Вт, но теперь стало известно, что мощность оказалась больше предполагаемой.

Видимо, Realme хочет продемонстрировать рекордные скорости зарядки: в одном из видеороликов было показано, как устройство заряжается от 0 до 17% всего за 35 секунд.

Интересно, что аналогичное решение уже представила компания Redmi в прошлом году с зарядным устройством на 300 Вт, которое позволило зарядить аккумулятор емкостью 4100 мАч до 100% всего за 5 минут.

 

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