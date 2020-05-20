Новая версия Samsung Galaxy S10+ неожиданно появилась в РФ

Российское подразделение Samsung объявило о запуске новой версии Galaxy S10+ в керамическом корпусе по цене, как версии со стеклянной задней панелью.

На рынке и ранее были версии прошлогоднего флагмана в керамическом корпусе, и их можно было купить в черном или белом цвете с объёмом памяти 512 или 1 ТБ.

Теперь корейская компания предлагает керамическую версию с объёмом памяти 128 ГБ, причем в компании отметили, что она стоит как модификации в стеклянном корпусе — 79 990 рублей.

При заказе новой версии смартфона на официальном сайте предоставляется скидка в размере 5 000 рублей.

Также покупатели, оформившие заказ до 31 мая, в подарок получат беспроводные наушники Galaxy Buds, которые отдельно стоят 9 990 рублей.

