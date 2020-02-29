Новая версия Samsung Galaxy S10 Lite выходит на рынок Индии

Новая модификация недорого смартфона поступит в продажу в Индии с 1 марта.

Этот аппарат был представлен недавно и в нем предлагается 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ранее этот смартфон был доступен только в версиях 6/128 и 8/128 ГБ.

Новая конфигурация обойдется покупателям в 625 долларов, тогда как вариант 8/128 ГБ оценен в 555 долларов.

Напомним, что в Samsung Galaxy S10 Lite установлен процессор Snapdragon 855, аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также есть 6,7-дюймовый экран.

В основной камере предлагают датчики на 48, 12 и 5 Мп.