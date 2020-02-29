Новая версия Samsung Galaxy S10 Lite выходит на рынок Индии

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.99 EUR/RUB: 73.72 BTC/USD: 8677.68

29 марта : суббота

ТОП новости

Интервью

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Новая версия Samsung Galaxy S10 Lite выходит на рынок Индии

29.02.2020 23:23

Новая модификация недорого смартфона поступит в продажу в Индии с 1 марта.
Этот аппарат был представлен недавно и в нем предлагается 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ранее этот смартфон был доступен только в версиях 6/128 и 8/128 ГБ.

Новая конфигурация обойдется покупателям в 625 долларов, тогда как вариант 8/128 ГБ оценен в 555 долларов.

Напомним, что в Samsung Galaxy S10 Lite установлен процессор Snapdragon 855, аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также есть 6,7-дюймовый экран.

В основной камере предлагают датчики на 48, 12 и 5 Мп.

В Samsung Galaxy S20 установлен лучший дисплей в мире

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги