Новая версия ноутбука Realme Book вышла в продажу в России по цене от 44 990 рублей

Realme на российском рынке начала предлагать новый ноутбук Realme Book. Выход этой модели приурочен череде приближающихся праздников, и в честь этого китайский производитель решил начать продажи с доступных цен.

Realme Book 2023 года уже создан на базе процессора Core i3-1115G4, за счет чего производителю удалось снизить ценник на ноутбук. Если в 2021 году Realme Book получил чип Intel Core i5 11-го и цену от 79 990 рублей, то новая версия уже стоит от 44 990 рублей.

Новинка получила 14-дюймовый дисплей с разрешением 2160 x 1440 пикселей и максимальной яркостью 400 кд/м2, оперативную память объемом 8 ГБ и SSD накопитель на 256 ГБ.

В новинке также есть динамики Harman/Kardon, поддержка зарядки мощностью 65 Вт, сканер отпечатка пальца и аккумулятор, который способен обеспечить до 11 часов работы. Вес ноутбука составляет 1,48 кг, габариты устройства 307 х 229 х 15 мм.